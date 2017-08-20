世大運第一金 女子跳水1米跳板墨西哥奪冠

2017台北世大運第一金出爐！今天在台北市立大學天母校區舉辦的跳水競賽，女子1米跳板金牌由墨西哥選手HERNANDEZ Dolores奪得，銀牌及銅牌則分別為朝鮮（北韓）、德國選手奪得，預計今天下午5時10分頒獎。

此外，這也是相隔20年，中華隊再度參加2017台北世大運跳水項目，派出林昀蒂、賴昱燕等男女各一位選手，今天上午由女子1米跳板率先登場，賴昱燕成績雖不盡理想，預賽排名最後，未能進入決賽，但她說，學習到各國選手的自信及自我肯定，且「主場優勢」獲得的掌聲也讓她感到倍受支持，接下來的比賽應更能自我調適心理狀態，放膽去跳。

(中時)