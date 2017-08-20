世大運第一金 女子跳水1米跳板墨西哥奪冠
2017台北世大運第一金出爐！今天在台北市立大學天母校區舉辦的跳水競賽，女子1米跳板金牌由墨西哥選手HERNANDEZ Dolores奪得，銀牌及銅牌則分別為朝鮮（北韓）、德國選手奪得，預計今天下午5時10分頒獎。
此外，這也是相隔20年，中華隊再度參加2017台北世大運跳水項目，派出林昀蒂、賴昱燕等男女各一位選手，今天上午由女子1米跳板率先登場，賴昱燕成績雖不盡理想，預賽排名最後，未能進入決賽，但她說，學習到各國選手的自信及自我肯定，且「主場優勢」獲得的掌聲也讓她感到倍受支持，接下來的比賽應更能自我調適心理狀態，放膽去跳。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。