世大運》北韓嚴潤哲舉重3破大會摘金 唐啟中第9
里約奧運銀牌北韓嚴潤哲在台北世大運男子56公斤級，展現徹底王者風範！嚴潤哲20日交出抓舉129公斤、挺舉165公斤、總和294公斤的3破大會紀錄成績摘金，唐啟中、張浩宇兩名中華隊選手分別拿下第9與第7。
在不少北韓隊職員到場聲援下，嚴潤哲在抓舉項目，幾乎就宣告拿下男子56公斤級金牌，首次抓舉122公斤輕鬆成功，到了第2舉更以129公斤打破大會紀錄，比起暫居第2的多明尼加選手多了10公斤，讓他乾脆放棄第3舉。
來到挺舉項目，嚴潤哲第1舉就舉155公斤打破大會紀錄，沒想到他的第2舉一下子加到165公斤，再次成功把大會紀錄拉高，第3舉更挑戰172公斤，企圖打破他自己保有的171公斤挺舉世界紀錄，可惜最後仍以失敗收場。
去年里約奧運中華隊國手唐啟中表現有點失常，交出抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤，排在第9；19歲小將張浩宇抓舉102公斤、挺舉132公斤、總和234公斤，排在第7。
(中時電子報)
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