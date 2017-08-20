越洗越髒 菜瓜布是細菌溫床

清潔用品菜瓜布或是海綿容易堆積細菌，使用上要多加注意。（資料照片 盧金足攝）

近日德國研究人員顯示髒污的洗碗菜瓜布會密集堆積細菌，對人體健康有潛在威脅，同一個研究也顯示經由洗潔劑或透過微波加熱消毒的菜瓜布，也未必安全無虞。以下幾種方法可以避免骯髒的菜瓜布成為你家廚房細菌汙染的重災區。

根據紐約時報報導，避免菜瓜布或是海綿沾上危險的細菌，別使用菜瓜布或是海綿擦洗大塊的食物殘渣或新鮮的果汁、水果和蔬菜的污垢，牛奶、嘔吐物或寵物糞便也必須避免。應該使用紙巾、清潔劑並用自來水沖洗上述的汙染源並讓病人遠離準備食物區域。

其次，每次使用菜瓜布後都必須加以清潔，最好能用微波爐加熱消毒，或是洗碗機內，雖然效果不是百分百，卻能有效減少細菌數量。但必須特別注意，含有金屬或合成成份的菜瓜布，不適合微波，而放在洗碗機內消毒，如果水的溫度或洗滌時間不夠，反而會成為細菌增生的溫室。

有許多細菌非常頑強，很難用日常手法消滅它，定期丟棄菜瓜布就非常重要，用完一周或是有難聞氣味傳出時就要果斷丟棄，如果家裡有免疫力不好的病人，丟棄的頻率就要更短。為了避免交叉污染使用前後都要洗手，並在清潔不同種類的物品時使用不同的菜瓜布。

(中時電子報)