張柏芝哭崩眼腫！告別過去 長文疑暗示新戀情

張柏芝發文談衝浪有感而發，提到自己的感情觀。（圖／取材自張柏芝工作室微博）

港星張柏芝2011年與謝霆鋒結束5年婚姻後，她一肩扛起照顧兒子責任，儘管張柏芝的生活重心擺在一對兒子Lucas與Quintus身上，不過她的感情狀態依舊備受矚目，近期常透過IG與網友互動的張柏芝，以長文寫下對衝浪的想法，不過文章則引發外界懷疑，她疑暗示將有新戀情。

張柏芝近日在IG寫下自己對於衝浪的看法，不過張柏芝似藉由衝浪有感而發、提到感情觀，透露自己堅持不放棄精神「一次一次的失敗過，一次一次的站起來，一次次的流著眼淚，一次一次的讓自己親手把眼淚抹乾，有時連自己也分不出這一直線眼淚還是海水」，張柏芝樂觀仍要勇往直前。

據悉，近日張柏芝在IG開直播時，透露有追求者、讓她心動，而當張柏芝看到網友大讚她漂亮時，張柏芝卻自爆自己哭到眼睛腫，粉絲更鼓勵她未來是她所想所愛，張柏芝也回覆：「我也這麼覺得」。張柏芝突如其來的感嘆，引發熱議，更以「張柏芝發長文」登上微博熱搜榜。

(中時電子報)