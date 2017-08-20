全代會開幕致詞 吳敦義矢言重返執政

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，閉幕典禮上，國民黨新任主席吳敦義（中）、副主席曾永權（左三）郝龍斌（右四）、國民黨青年軍，將帶領大家高唱明天會更好、中華民國頌等，氣氛來到最高點。（黃國峰攝）

國民黨新任主席吳敦義，致詞表示將帶領國民黨重返執政。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，閉幕典禮上，國民黨新任主席吳敦義、副主席曾永權、郝龍斌、國民黨青年軍，將帶領大家高唱明天會更好、中華民國頌等，氣氛來到最高點。

(中時)