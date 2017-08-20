北市警局長應道歉？柯P：我負所有政治責任

外界雖認為反年金改革抗議團體打斷世大運開幕典禮是「臉丟到國外去」，但典禮開始前，北市早已知道會有陳抗事件，卻還是讓選手受到影響、進而影響典禮流程，台北市警察局長邱豐光是否應該負責？台北市長柯文哲今定調，懲處問題比賽結束再處理，但他作為主辦城市的市長，他負一切政治責任。

柯文哲表示，因為選手通道有柵欄，所以防線並未被突破，只不過陳抗分子在外叫囂、使用汽笛，外國選手不敢進場。他還說，事前對人數、團體都有掌握，這些人本來要阻礙總統車隊，失敗之後卻變成在現場流竄，剛好選手在進場，就跑去那裡抗議，用噪音喇叭並叫囂。

因此，昨晚開檢討會後，認為這些選手通道的柵欄應該要加深，拉開民眾與選手的距離。不過，先前北市府多次表示維安沒問題、滴水不漏，但如今出包，是否太大意？柯文哲說，身為主辦城市的市長，自己負一切政治責任，盼同仁、基層堅守崗位，把賽事辦完，懲處問題等比賽結束再處理。

至於昨天前往總統府開會的內容，柯文哲說，這是牽涉到國家安全機密的會議，除非總統府出來說明，否則他不會洩漏。

(中時)