世大運開幕中斷　外媒：一度以為是恐攻

澳洲記者Mark Kenny認為，世大運開幕式遇到抗議插曲，並不影響整體表演的精采度，仍給予高度讚賞。（陳燕珩攝）

世大運開幕式遇場外反年改團體鬧場，迫使運動員進場中斷，遭諷鬧出國際笑話。昨(19)日在場的澳洲記者Mark Kenny表示，事發當下很困惑，不知道發生什麼事，陸續聽到很多謠言，一度以為是恐攻，覺得很擔心，後來了解到只是抗議，場內活動也持續下去，覺得不影響大局，對開幕式表演印象深刻。

世大運開幕出包，民眾罵翻天，外國媒體卻見怪不怪。來自澳洲Fairfax的政治記者Mark Kenny說，事發當下很困惑，只看到國旗進場，卻沒有人，接著就出現各種謠言，以為有更糟糕的事情發生，像是遭受恐攻，不過，後來了解只是一個小抗議，且警方能有效控制，保護場內的運動員，表演隨即持續下去，也沒有造成任何損害。

對於是否對台灣產生負面印象，Mark Kenny說「完全不認為」，他強調，在民主社會抗議很常見，民眾會藉重要的活動表達意見，雖然這作法不好，也的確影響到賽事，甚至某些國家根本不會允許這種事發生，但偶爾發生不全然是壞事，因為民主社會允許人民有抗爭的權利，不覺得這會對台灣形象造成損害。

反而，Mark Kenny主動提及，昨天開幕式讓人感到讚嘆，對於表演的精細程度印象深刻，整體組織很好，就算中間出狀況，並不影響整體大局，很多外媒、外國朋友都覺得很棒，場上運動員也受到款待。

他認為，舉辦世大運是複雜的活動，昨晚是一場絕佳的表演，所有音樂、燈光、舞蹈和煙火都很棒，「是一場了不起的盛會」，各方面都能達到國際賽事的標準，甚至與世界最棒的賽事並駕齊驅，再三強調，這種抗議事件不會影響整體觀感。

(中時)