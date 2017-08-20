獨家》世大運遇陳抗 司儀吐心聲
台北世大運昨（19）晚舉行開幕式，期間雖出現混亂，但場內冷清一陣後，隨即恢復熱絡、歡呼聲不斷。拯救這場國際賽事尷尬場面的功臣，除了現場熱情觀眾、選手及主辦單位外，展現過人應變能力、奮力炒熱氣氛的司儀，也是重點之一。
本屆世大運司儀共有3位，分別是前資深主播李健光、女司儀陳佩馨及法語司儀Xavier Mehl。李健光接受《中時電子報》採訪時透露，當時唸出入場國家，卻沒有選手步入場內，心中覺得非常納悶，但為維持現場氣氛，強壓住緊張心情，一秒都不敢分神。
接獲外場陳抗消息時，已是各國選手要一齊進場那刻，李健光說，「現場導播告訴我們場外有暴動，選手進場時間延遲，現在全部選手一起進場！」。面對突發狀況，3位司儀齊心協力讓流程能順暢進行，女司儀依據選手衣服、國旗唱名，並協助帶位，李健光則負責帶動現場氣氛。
李健光說，當時全靠臨場發揮，「我使出各種炒熱招數，問現場活動在不在？要大家一起喊世大運讚、世大運讚、世大運讚」！並在中華隊進場那刻，用「大家都知道誰要進場了對不對？」暗示觀眾，現場氣氛high到最高點，揮去稍早冷清場面的短暫尷尬。
至於對陳抗選在世大運開幕合適嗎？李健光思考一會，緩緩地說：「我這麼形容好了，請一大堆朋友來家裡聚餐，夫妻當場吵架、摔東西，好看嗎」？
對於整場世大運籌畫，李健光給出極高評價，「這些絕不是個人的功勞，格外感謝現場工作人員、負責籌備世大運開閉幕式的安益展覽，他們非常認真，前後共彩排三次，很多人都忙到一個月沒回家」。
(中時電子報)
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