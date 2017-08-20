家人去靈骨塔犯「兩大忌」 高慧君愕然：眼神都變了
女星高慧君能唱也能演，近來接下夯電影《紅衣小女孩》續集，在片中的表現備受矚目，而上節目宣傳新片曾說過自己出身鄒族巫系家族、有靈異體質的她，近來在訪談中回想起家人的親身經歷，竟因到靈骨塔探望祖先，做出無心的兩個舉動，導致被附身，讓對靈異事件相當熟悉的她也看到傻眼，覺得棘手。
身為《紅衣2》主要演員之一的高慧君，其「巫系血統」讓她的演出格外有說服力，她近來接受《蘋果》專訪，吐露一件發生在家人身上、讓她印象深刻的事情，表示約莫11年前，家人去靈骨塔回來之後，有一位親屬遭到附身，雖然沒有表現出如《大法師》般誇張的行為及反應，然很明顯眼神不一樣，個性也跟平常不太一樣，甚至聲音都變化，高慧君透露當時大家都不知道該怎麼處理，只能「手忙腳亂去做一些措施」，硬拿心經、聖經在被附身者身上亂貼一通，但成效不彰。
眼見狀況無法改善，最後高慧君硬起來，打了對方一巴掌，放話：「你惹錯人了，你惹錯家族的人了，你最好趕快離開，不然你會不太好過」，沒想到奏效，如今她也感嘆還是「家人的愛」最有用，事後高慧君向密宗的朋友請教，對方才說她的家人塔裡探望祖先，一來不諳習俗沒有先拜地藏王菩薩，二來又隨意張望骨灰罈上的照片，才被其中一個「弟弟」跟回家。
(中時電子報)
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