金門版「摩西分海」建功嶼 暑假後「封島」改善設施
被譽為金門版「摩西分海」的特色景點建功嶼，去年遭莫蘭蒂17級強風重創，目前鄭成功石雕像一帶已完成復原，島上受損的旅遊設施也規畫在暑假後「封島」修繕，預定在春節前完工，打造更完善的遊憩環境。
位於金門浯江溪口的建功嶼，面積約500平方公尺，舊名珠嶼、鰲嶼和董嶼，地方相傳早年百姓將痲瘋病患棄置島上，任其自生自滅，因此又稱「痳瘋島」。國軍進駐後取「打第一仗，建第一功」之意，1960年更名建功嶼。
原為陸軍W038據點的建功嶼，在1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點。這座距離金門本島約500公尺的小島，退潮時可循舖排於海上的石板步道往來，兩旁潮間帶泥灘有魚、蝦、貝、蟹和史前活化石鱟，海鳥成群穿梭覓食，生態資源非常豐富，讓人賞心悅目。
去年金門遭遇百年僅見的莫蘭蒂強颱侵襲，帶給建功嶼嚴重破壞，縣府觀光處基於遊客安全考量，災後優先進行復原工作。第1階段的鄭成功石雕像照明、石板基座及欄杆以及陸上石板步道已完成修繕作業；第2階段則以建功嶼觀景平台、跨海步道及周邊解說系統為主，相關設計圖稿在多次邀請專家、學者協助審查和修正後，目前也已完成工程細部設計。
縣府表示，因為進行工程必需「封島」，特別避開暑假旅遊旺季，以免讓慕名來訪的遊客掃興，目前規畫在暑期後立即動工修繕，希望未來提供遊客更優質的遊憩空間。
(中時)
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