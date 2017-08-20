青青草原新規畫 2千萬打造求婚草坪

市府將在青青草原打造浪漫求婚聖地。（市府提供）

新造景適合親子及情侶同遊。（市府提供）

市長林智堅（左）積極建設青青草原及香山區。（市府提供）

新竹人婚紗不知去哪拍嗎？青青草原可能是不錯的選擇。新竹市府將在青青草原區打造「浪漫求婚聖地」為概念的「愛之環」草坪，景緻十分浪漫，另有生態池景，營造風景畫般的國際級亮點。

市府表示，青青草原在第一期工程先打造北台最長的磨石子溜滑梯，二期建置觀景草坡及活水生態池，三期工程即將動工，其中草原區將規畫求婚聖地「愛之環」及歡樂盪鞦韆、「野趣遊具」，無論是婚攝或親子出遊都相當適合。

(中時)