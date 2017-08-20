擲筊決定 蔡瑞忠擔任中市潭水亭觀音廟主委
台中市潭子區信仰中心潭水亭觀音廟，第10屆主委改選方式，由原本的票選變更為擲筊，交給觀世音定奪，20日由參選人蔡瑞忠擲得3聖杯，順利當選主委，之前曾傳信徒不滿擲筊等異議聲，今天也隨之落幕。
潭水亭觀音廟主委改選今天登場，由4位參選人依序擲筊，前3位擲筊者首次均為笑杯，第4位蔡瑞忠連續擲得3聖杯，其中，第2次擲筊時，一個筊杯竟跑至神桌下，廟方緊急出動攝影機摸黑拍照，現場信徒屏息以待，耗時近3分鐘後，確認為聖杯，立馬掀起一陣歡呼聲。
「一定是聖杯啦！」新任主委蔡瑞忠表示，自己是有備而來，要帶領委員同心一致推動廟務，當時就有感覺一定是聖杯，對於今年主委人選改由擲筊產生，他強調，這樣沒有爭議，也可避免派系紛爭。
潭水亭觀音廟主委改選今年大變革，顛覆了前9屆的票選方式，第10屆改由擲筊由觀世音定奪，不久前曾傳出信徒質疑無法真正選賢與能，像在走回頭路；另外，廟方修改組織章程，規定每里信徒人數要達25人門檻，才具備委員參選資格也引發議論。
對次，現任主委邱水木指出，主委以票選方式產生，衍生出諸多人情壓力，甚至傷彼此和氣，很多廟宇也都改由擲筊決定，這樣很公平，更可杜絕賄選。廟方表示，之前信徒少的里也具參選委員資格，因為有人反映不妥，才會修改組織章程訂定信徒人數門檻。
(中時)
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