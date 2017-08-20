高市史博館展出「濟州4．3影像台灣展」 攜手推人權

「濟州4．3影像台灣展」去年在台北展出後，今天下午正式移展高雄。（高市歷史博物館提供）

「濟州4．3影像台灣展」去年在台北展出後，今天下午正式移展高雄，正值台灣二二八事件70周年，這場展覽呈現韓國濟州四三事件爆發與平反過程珍貴影像，市長陳菊親自出席開幕式，呼籲市民踴躍觀展，了解韓國、台灣相似的歷史痕跡。

今年正值台灣二二八事件70周年，高雄市立歷史博物館與韓國「濟州4‧3平和財團」合作，8月20日開始至10月10日，在高史博舉行「濟州4‧3影像台灣展」，昨開幕典禮由濟州島歌手安福子演出《巫歌》、《海女之歌》、《阿里郎》。

高雄市長陳菊今日出席「濟州4‧3影像台灣展」開幕式，與二二八基金會董事長薛化元，一起見證高史博與韓國濟州4‧3平和財團簽訂合作備忘錄，雙方盼藉由這場展覽，開啟國際人權交流互動，共同面對黑暗的歷史真相，直到看見和平的天光。

陳菊說，站在二二八事件在高雄槍聲響起現場，心中特別感念當年所有為人權挺身而出的台灣人，她為台灣人的勇敢而驕傲，也相信台灣人能透過歷史事件，有更多學習與檢討。

濟州4‧3平和財團理事長李文教則表示，濟州4‧3事件明年也將滿70年，很難想像台灣與韓國竟擁有共同的創傷歷史，他看見高雄市致力朝人權城市發展，深受感動，更期待雙方加強合作，一起成為人權運動的城市。

這次展覽在高雄二二八事件重要歷史現場、高雄市立歷史博物館高史博展出，透過影像和人權的結合，傳遞和平共存的教育意義。

開幕儀式後，主辦單位舉辦「從黑暗到天光─濟州4‧3影像台灣展」座談會，由濟州4‧3平和財團理事長李文教、二二八事件紀念基金會董事長薛化元、高市教育局長范巽綠、高市人權委員會委員朱立熙與談，談論「政府與民間組織在人權事件的角色扮演及合作方式」、「如何推廣人權教育及未來願景」等主題。

(中時)