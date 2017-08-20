醫生動手術結合VR 神經定位看得更清楚
現在醫生動手術也要結合最新VR虛擬實境！彰化秀傳醫院與勤益科技大學合作研發將VR應用在手術房，今天發表領先國際的「智慧醫療眼鏡」，醫生開刀時戴上此醫療器材即可將電腦影像定位的神經、血管位置，直接投射到患者身上，省下30％的手術時間。
秀傳醫院院長李佩淵表示，目前醫師替患者進行手術，必須以X光、電腦斷層掃描等影像輔助，過程中須不停抬頭、轉頭對照影像內容，因此想出，若能結合時下最流行的VR技術，就能將醫師的視線轉回患者身上。因此和勤益科技大學研究團隊合作花了5年時間，研究出結合「混合實境」（MR）的智慧醫療眼鏡。
李佩淵說，各種手術中，X光、電腦斷層等影像檢查和定位用量最大就是骨科，術前、手術過程能下刀精準，避免傷到神經、血管等組織，主刀醫師戴上後，電腦定位的神經、血管位置，會從螢幕投射到患者身上，讓醫師可以看著病人開刀，目前在該院已完成60例手術測試。
參與手術實測的秀傳脊椎外科主任胡名賢指出，團隊研發的智慧醫療眼鏡具有透視功能，可以看到皮膚底下的骨頭、血管、器官、神經等3D影像，在力求精準的脊椎手術中，不僅能降低手術併發症風險，還能減少輻射暴露。新技術11月將赴德國參展，預計明年就會投入醫學中心進行測試、量產。
(中時)
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