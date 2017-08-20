備戰！？美U-2偵察機首飛抵北韓上空

美國U2偵察機從烏山空軍基地起飛後，首度飛越朝鮮半島上空，執行監視北韓的任務，顯示美國對於北韓的軍事戒備也更加升級。(圖/美聯社)

隸屬美軍的洛克希德U-2偵察機。(圖/維基百科)

美國首架U-2偵察機今晨已經飛越朝鮮半島上空，監視北韓一舉一動，蒐集情報並將可靠消息傳回給位於南韓的美軍基地，顯示美國對於北韓最高領導人金正恩不斷挑釁的動作，早已感到相當不耐，開始部署戰機監視北韓，令人聞到戰爭氣息接近了。

CNN報導，擁有「蛟龍夫人」之稱的洛克希德U-2偵察機今晨已經從南韓和美國共用的烏山(Osan)空軍基地，出動執行間諜監視的任務，首度飛抵朝鮮半島上空，蒐集及傳送軍事情資給美軍總部。U-2偵察機的飛行高度可達距離海平面7萬呎以上，接近太空。美軍方面明確表示，這次出動U-2偵察機的任務就是衝著北韓而來，沒有其他目的。

北韓今年以來頻射飛彈，證明核子武器發展確實大幅升級，日前還首度試射可以攻抵美東大城紐約等地的洲際彈道飛彈(ICBM)，並且高調嗆聲說準備要對美國關島展開進攻，讓美國大感威脅，於是派出「蛟龍夫人」U-2間諜機開始監視朝鮮半島，這是美國首架從烏山空軍基地派出的偵察機，距離北韓邊境只有64公里，施壓意味相當濃厚。

U-2偵察機飛行員James Bartran表示，最近軍隊調度相當頻繁，這陣子的忙碌程度恐怕比過去10年加總起來都還要更忙，顯示美軍方面為了對抗金正恩大魔頭，也正在加緊操兵、卯起來進入備戰狀態。

(中時電子報)