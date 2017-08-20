越南女高音胡瓊香、蒙古創作歌手娜明金埔里飆唱 擠爆會場

「亞洲最性感素食女藝人」越南女高音胡瓊香〈左〉以及美蒙混血歌手Nominjin〈右〉今在埔里藝文中心登台，會場擠爆人潮。（楊樹煌攝）

清海無上師的「無上藝術巡迴展」至31日在埔里藝文中心田園藝廊展出清海無上師的創作詩集等靜態展。（楊樹煌攝）

清海無上師在埔里田園藝廊展出的「無上藝術巡迴展」還有親子互動的手繪。（楊樹煌攝）

埔里藝文中心演藝廳今〈20〉日下午舉辦「藝彩人間音樂會」開幕式，會中特邀「亞洲最性感素食女藝人」越南女高音胡瓊香以及蒙古國傑出創作歌手娜明金(Nominjin)等國際級演唱家登台演唱，吸引滿場人潮，擠爆會場；惟美中不足的是，酷熱天氣中冷氣郤跳電，讓大家飽受近40分鐘揮汗觀賞的無奈。

這場由清海無上師世界會主辦的「無上藝術巡迴展」與「藝彩人間音樂會」，19日至31日在埔里鎮藝文中心舉辦「無上藝術巡迴展」；20日在埔里藝文中心演藝廳舉辦「藝彩人間音樂會」。

由於「藝彩人間音樂會」跨國音樂會，是國內首場，會中又邀請到外型亮麗、且能唱3個8度，還曾與徐熙媛、王菲等一樣當選為「亞洲最性感素食女藝人」的越南女高音胡瓊香以及精通4國語言、能演唱15種語言歌曲的蒙古國傑出創作歌手娜明金，都是國際歌壇注目的歌手到場演唱，因而備受矚目，才發出預告，就被索票一空。

埔里藝文中心田園藝廊持續至31日還有靜態展出，現場有清海無上師親自設計的萬歲燈、繪畫、彩扇、畫瓷、天衣、天飾、詩集和詩歌等創作，以倡導愛護生命、環保和全素理念，讓大眾感受藝術創作和音樂的真、善、美，值得觀賞。

(中時)