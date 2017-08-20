越南女高音胡瓊香、蒙古創作歌手娜明金埔里飆唱 擠爆會場

中時
中國時報記者／
國際級演唱家越南女高音胡瓊香及蒙古傑出創作歌手娜明金在埔里演唱，擠爆會場
「亞洲最性感素食女藝人」越南女高音胡瓊香〈左〉以及美蒙混血歌手Nominjin〈右〉今在埔里藝文中心登台，會場擠爆人潮。（楊樹煌攝）
國際級演唱家越南女高音胡瓊香及蒙古傑出創作歌手娜明金在埔里演唱，擠爆會場
清海無上師的「無上藝術巡迴展」至31日在埔里藝文中心田園藝廊展出清海無上師的創作詩集等靜態展。（楊樹煌攝）
國際級演唱家越南女高音胡瓊香及蒙古傑出創作歌手娜明金在埔里演唱，擠爆會場
清海無上師在埔里田園藝廊展出的「無上藝術巡迴展」還有親子互動的手繪。（楊樹煌攝）

埔里藝文中心演藝廳今〈20〉日下午舉辦「藝彩人間音樂會」開幕式，會中特邀「亞洲最性感素食女藝人」越南女高音胡瓊香以及蒙古國傑出創作歌手娜明金(Nominjin)等國際級演唱家登台演唱，吸引滿場人潮，擠爆會場；惟美中不足的是，酷熱天氣中冷氣郤跳電，讓大家飽受近40分鐘揮汗觀賞的無奈。

這場由清海無上師世界會主辦的「無上藝術巡迴展」與「藝彩人間音樂會」，19日至31日在埔里鎮藝文中心舉辦「無上藝術巡迴展」；20日在埔里藝文中心演藝廳舉辦「藝彩人間音樂會」。

由於「藝彩人間音樂會」跨國音樂會，是國內首場，會中又邀請到外型亮麗、且能唱3個8度，還曾與徐熙媛、王菲等一樣當選為「亞洲最性感素食女藝人」的越南女高音胡瓊香以及精通4國語言、能演唱15種語言歌曲的蒙古國傑出創作歌手娜明金，都是國際歌壇注目的歌手到場演唱，因而備受矚目，才發出預告，就被索票一空。

埔里藝文中心田園藝廊持續至31日還有靜態展出，現場有清海無上師親自設計的萬歲燈、繪畫、彩扇、畫瓷、天衣、天飾、詩集和詩歌等創作，以倡導愛護生命、環保和全素理念，讓大眾感受藝術創作和音樂的真、善、美，值得觀賞。

(中時)

關鍵字：越南女高音胡瓊香蒙古創作歌手娜明金埔里
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