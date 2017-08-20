性侵智障女逃10年 另涉性侵被逮判刑
台中市一名智能障礙、患有憂鬱症女子，12年前在台中火車站地下道，遭歹徒拉至暗巷性侵，雖採集到DNA，但建檔資料中查無涉案人。直到2年前，黃姓理髮師另涉性侵案被逮，比對出他多年前犯下此案，台中地院依強制性交罪，判7年6月徒刑。
該名被害女子，當時在台中火車站月台即遭歹徒跟蹤，一路尾隨跟著她到地下道後，將她強拉到暗巷性侵得逞，事後報警雖採集到DNA檢體，但警方建檔資料庫中查無所獲，直到黃男前年另涉性侵案落網，才比對出他還曾犯下此案。
檢方偵訊時，黃男矢口否認犯案，辯稱不認識對方；台中地院審理時，又改口與被害人性交易，但從外表看不出來對方有智能障礙。
台中地院審理後，合議庭認為，被害人雖有智能障礙，但在案發後清楚描述犯案經過，並無誣陷黃男的可能；而黃男犯後推諉飾責、毫無悔意，犯後態度惡劣，依對精神障礙、心智缺陷之人犯強制性交罪，判7年6月徒刑。
(中時)
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