菲律賓馬尼拉教區主教 痛斥杜特蒂鐵腕掃毒「濫殺無辜」

菲律賓總統杜特蒂鐵腕掃毒，1天擊斃23人，飽受人權團體批評。菲律賓天主教馬尼拉教區主教20日發表聲明，痛斥有關政策是「濫殺無辜」，要求杜特蒂立即停止。

身為菲律賓國內最高級天主教神職人員的塔格萊（Luis Tagle），在聲明中指出：「有些人已被蒙蔽，竟去濫殺無辜者，我們應喚醒他們的良知，讓他們停止這種戕害人命的行為。

」

塔格萊還說：「我們不應將毒品問題簡化成政治或罪案議題，這當中還牽涉了重要的人道因素。」

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(中時)