為世大運棒球賽中華隊加油 中市府辦直播派對
台灣加油！2017世大運棒球賽今天（20日）起進行8強分組預賽，中華隊下一場將於8月22日出戰捷克隊，及8月23日對上南韓，為凝聚球迷力量，台中市政府新聞局在立委張廖萬堅建議下，將在台灣大道市府廣場大螢幕直播派對，號召球迷到場為中華隊加油打氣！
這屆世大運棒球項目由台灣、日本、南韓、美國、墨西哥、俄羅斯、捷克、法國等8隊分組廝殺。先進行分組預賽，再進行1至8名的排名賽、準決賽、冠亞軍賽，地點在台北市天母
、新北市新莊兩座棒球場進行。中華隊分組預賽分別對上法國、捷克、南韓。
中華隊今天迎戰法國隊，台灣隊一路3分領先到9局下半，但戰況意外出現逆轉，最後以再見失誤以4：3輸給法國。
中華隊下一場將於8月22日晚間6：30出戰捷克隊，以及8月23日晚間6：30迎戰南韓，很多無法北上觀賽的球迷，期待能在台中為中華隊加油。
新聞局表示，長期關心棒球運動的立委張廖萬堅為體恤球迷北上看球不便，中華隊接下來8月22日晚間台灣6：30出戰捷克、8月23日晚間6：30中華隊出戰南韓兩場分組預賽，建議新聞局在台灣大道市府廣場舉行大螢幕直播派對，為中華隊加油。
市府指出，中華隊對捷克當天只有大螢幕轉播，對南韓當天將邀請中信兄弟加油團到現場帶動球迷氣氛，大家一起以超人氣的加油氣勢，讓中華隊打出好成績。
(中時)
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