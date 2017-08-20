北宜死亡車禍！ 維豐肉鬆少東騎重機頭撞護欄身亡

北宜公路再傳騎士斷魂。（葉德正翻攝）

北宜公路再傳騎士斷魂！江姓男子20日上午騎乘大型重機行經石碇區北宜公路由坪林往新店方向20.9公里處，不明原因摔車，頭部撞上護欄，當場沒了呼吸心跳，警消獲報到場將他送新店慈濟醫院急救，仍告不治；據悉江男是知名手工肉鬆伴手禮連鎖店──維豐肉鬆二代，家屬得知噩耗不敢置信，詳細事發經過待警方進一步釐清。

熱愛重機的江男臉書幾乎都是愛車畫面，就連婚紗照片都要讓愛車入鏡，江男家族企業創立已超過50年，在台北有許多分店，網路人氣也頗高。

(中時)