奶茶妹解放尺度曬美胸 秀深V泳裝越穿越大膽
「奶茶妹妹」章澤天以一張手拿奶茶照爆紅，23歲的她在前年嫁給大19歲的大陸京東集團CEO劉強東，婚後育有一女，章澤天的婚姻生活備受矚目，她也常透過IG分享人妻日常，近日奶茶妹穿衣風格漸趨大膽，不僅陸續曬出美胸，今（20日）更大解放，曬深V泳裝。
奶茶妹婚後常大方曬恩愛，分享與丈夫劉強東的幸福生活，近日章澤天則曬出好身材，日前她以深細肩帶深V洋裝，辣秀酥胸，今更放送福利，慶祝IG追蹤突破20萬人，曬出深V泳裝，只見奶茶妹站在泳池中、露出燦笑，清新形象鮮明的章澤天難得展現女人味，解放尺度更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
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