不可思議的巨人！有望追過橫濱進季後賽

巨人橫掃橫濱，陽岱鋼4打數槓龜，連續安打場紀錄中斷。(中央社資料照)

讀賣巨人上半球季戰績慘澹，甚至寫下隊史最慘的13連敗紀錄，當時的巨人想進季後賽，機會是微乎其微，不可思議的是，巨人自6月中旬開始急起直追，今(20日)以6比1擊敗橫濱後，如今與暫居央聯第3橫濱的勝差，只剩下3場，例行賽還有2個多月，有望搶搭季後賽末班車！

巨人與橫濱前2場交手，都由巨人勝出，此役他們與橫濱系列賽最後一戰，老將村田修一挺身率隊攻城掠地。村田先在首局擊出2分炮領軍，助巨人開啟4分攻勢；接著5下2出局後，麥基(Casey McGehee)、坂本勇人、和阿部慎之助連敲3安攻1分，此時一三壘有人輪到村田，他再補1安打進巨人第6分。

有打線相挺，巨人小將畠世周投得更是得心應手。他用125球完成8局投球，僅被打3支安打，只在8上被梶谷隆幸轟右外野陽春炮失1分，另飆出9K，幾乎是複製昨巨人先發菅野智之的好表現。投打皆有效發揮，讓巨人順利橫掃奪得3連勝，照這個氣勢來看，很有可能追過橫濱變第3。

巨人這場比賽打得凶猛，扛開路先鋒的陽岱鋼卻打得悶。前兩戰都扮關鍵英雄的他，此役5次上場打擊，僅首打席選到四壞球上壘，並靠阿部慎之助的高飛犧牲打，跑回勝利打點，但隨後4打席盡墨，還領到3張老K。他沒安打演出，中斷連7場有安打，打擊率也小幅下降到3成08。

(中時電子報)