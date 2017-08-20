世大運》我首面獎牌! 跆拳道品勢林侃諭奪銀

中華隊跆拳道品勢林侃諭奪銀。(林宋以情攝)

林侃諭在不熟悉的自由品勢中，也拿下6.6分高分。(蔡依珍攝)

林侃諭在不熟悉的自由品勢中，也拿下6.6分高分。(蔡依珍攝)

「漂亮寶貝」林侃諭摘下本屆世大運中華隊首面獎牌。(蔡依珍攝)

「漂亮寶貝」林侃諭摘下本屆世大運中華隊首面獎牌。(蔡依珍攝)

台北世大運中華代表隊首面獎牌出爐，20日跆拳道女子個人品勢林侃諭，決賽公認品勢拿下8.16分，自由品勢6.60分，以平均7.54分，摘下我國本屆世大運第1面銀牌，同時也是首面獎牌。

跆拳道個人品勢決賽分為公認品勢和自由品勢，兩項分數比例為6比4，林侃諭在公認品勢拿下8.16分，自由品勢6.60分，以平均7.54分，擊敗南韓、中國大陸以及美國好手，以0.053分銀恨越南選手，不過仍為地主中華隊進帳本屆賽會首面獎牌。

(中時電子報)