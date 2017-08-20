反年改鬧世大運 周玉蔻打臉柯P、點這2人下台

周玉蔻對世大運的維安問題做出評論。（圖／中時資料照）

周玉蔻點名陳國恩、邱豐光該下台。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

周玉蔻轟柯文哲卸責。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

周玉蔻PO公文打臉柯P。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

台北世大運昨（19日）登場，開幕式卻因為反年改團體鬧場，使得選手無法順利入場，引爆民眾怒火，紛紛開譙「丟臉丟到國外」，同時現場維安問題也引發爭議，對此，媒體人周玉蔻也有話說，認為要有相關人員下台負責。

周玉蔻稍早在臉書寫下：「事已至此，還有什麼好猶豫遲疑的！警政署長陳國恩、台北市警局長邱豐光，立即下台」，點名這2人應該下台以示負責。

接著她再PO出公文反駁柯文哲「台北市警方沒有責任」的說法，表示：「世大運開幕典禮鬧場失控，台北市長柯文哲居然說台北市警方沒有責任，意思是台北市政府、台北市長也沒責任？卸責成這樣，像話嗎？提醒柯p，公文會說話，這張市府發給內政部的公文，不是說『地方全權負責』嗎？」

(中時電子報)