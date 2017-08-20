反年改鬧世大運 周玉蔻打臉柯P、點這2人下台
台北世大運昨（19日）登場，開幕式卻因為反年改團體鬧場，使得選手無法順利入場，引爆民眾怒火，紛紛開譙「丟臉丟到國外」，同時現場維安問題也引發爭議，對此，媒體人周玉蔻也有話說，認為要有相關人員下台負責。
周玉蔻稍早在臉書寫下：「事已至此，還有什麼好猶豫遲疑的！警政署長陳國恩、台北市警局長邱豐光，立即下台」，點名這2人應該下台以示負責。
接著她再PO出公文反駁柯文哲「台北市警方沒有責任」的說法，表示：「世大運開幕典禮鬧場失控，台北市長柯文哲居然說台北市警方沒有責任，意思是台北市政府、台北市長也沒責任？卸責成這樣，像話嗎？提醒柯p，公文會說話，這張市府發給內政部的公文，不是說『地方全權負責』嗎？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。