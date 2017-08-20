全美日全食副作用 太陽能功率將下滑

日食是特別的天文景象，同時也會對太陽能發電造成明顯的波動。(圖/NASA)

美國在下週一即將迎來橫跨全美的日全食，這場天文盛會已吸引上百萬全球各地的天文愛好者前往美國待命，全食地帶的旅館早已訂位爆滿。不過日全食還有一項副作用，就是太陽能發電功率將會下滑，其中對加州的影響最大。

美聯社報導，目前太陽能發電僅佔美國電力供應的1％左右，但是在部分區域卻特別的高，其中加州是全美最多太陽能的大州，太陽能發電佔全州發電總量的40%，所以3小時的日食過程，將對加州的輸配電網是一項不尋常的挑戰，加州電網公司的經理說，他們有十足的把握面對日全食造成的供電不穩，相信沒有人會因日食而停電，因為他們設有其他電力來源，主要是水力發電和天然氣發電。

根據加州電網系統營運公司的估計，在日食期間，加州大部分和內華達州的小部分綠能電網，供電將會減低2~3倍，所以此時需要其他電力加入來調配。事實上，太陽能、風能這種綠能電網，都需要精確的調整方案，畢竟綠能發電很受到自然環境的影響，包括多雲與無風情況，所以綠能電網管理都已經有多年的調整經驗。

儘管電力單位已做好萬全準備，但是他們仍然希望人民和公司企業能夠在在日食期間節約電力，以減少這段期間因為調配電力而大量使用天然氣發電，造成排放溫室氣體的不環保情況。

加州大學柏克萊分校的能源教授丹尼爾．卡門(Daniel Kammen)表示，日食造成電力波動，反應了再生能源現階段的缺點，就是它必須利用不環保的燃氣發電做為輔助，因此綠能未來的發展發方向是如何儲存電力，這才能平衡可再生能源造成的波動。

美國有許多州正在推動複合式再生能源的供電系統，主要是風能、太陽能、水力發電和其他不使用化石燃料的電力來源，加州希望在2020年之前將再生能源的發電佔比達到三分之一，到2030年時達到一半。至於夏威夷由於有火山地熱之便，他們的目標是到2045時，把全州的電力全部都由再生能源提供。

(中時電子報)