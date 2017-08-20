麗水漁港 放流3.2萬尾紅杉魚苗
台北市福智佛教基金會，20日假麗水漁港放流紅杉魚苗，共計3萬2千5百尾魚苗，海巡署第三海岸巡防總隊，實施人員安全戒護，共同為守護地球海洋生態資源永續發展，貢獻一份心力。
據悉金線魚又稱紅杉魚，為相當大眾化的食用魚，平時生活於水深40公尺至220公尺具泥沙底質海域，體長最長可達35公分，由於其捕撈方式主要為海底拖網，更因需求增加而過度捕撈及棲息地遭受汙染，族群數量在近十年之間急據下降。
為永續漁業資源發展及維護地球海洋生態資源，台北市福智佛教基金會發起魚苗放流活動，共計3萬2千5百尾紅杉魚苗；另為保障現場民眾港區魚苗放流期間的安全，海巡署第三海岸巡防總隊，派遣麗水漁港安檢所同仁，攜帶相關救生裝備從旁維護活動期間人員安全，讓此次流放活動平安順利。
(中時)
關鍵字：台北市福智佛教基金會、紅杉魚苗、麗水漁港
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