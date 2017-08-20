北韓舉重小巨人嚴潤哲 3破大會紀錄摘金

北韓舉重小巨人嚴潤哲20日登場的世大運舉重56公斤級以抓舉129公斤、挺舉165公斤及總和294公斤，三破大會紀錄奪下金牌。(陳怡誠攝)

北韓舉重小巨人嚴潤哲20日登場的世大運舉重56公斤級以抓舉129公斤、挺舉165公斤及總和294公斤，三破大會紀錄奪下金牌。(陳怡誠攝)

北韓舉重小舉人嚴潤哲20日在56公斤級以抓舉129公斤、挺舉165公斤及總和294公斤，三破大會紀錄輕鬆奪金，下場向在場加油民眾揮手致意。(陳怡誠攝)

2017年台北世大運舉重首金，由男子56公斤級奧運1金1銀名將、現任挺舉世界紀錄保持人北韓嚴潤哲，以抓舉129公斤、挺舉165公斤、總和294公斤，3破大會紀錄拿下，成績領先銀牌選手31公斤。

嚴潤哲是本屆世大運舉重賽場最耀眼明星之一，從抓舉就展現世界級非凡實力，等抓舉其餘10名選手3次試舉結束，嚴潤哲第1次試舉開把重量122公斤低，輕鬆成功後，第2次試舉又直接提供7公斤，成功舉起129公斤破大會紀錄後，第3舉直接放棄，豪邁氣勢壓倒全場。129公斤是他個人生涯抓舉第二佳績。

抓嚴潤哲挺舉曾在2015年美國休士頓世錦賽締造171公斤世界紀錄，本屆世大運第一次試舉155公斤成功後確定摘金，第2次試舉他直接提高10公斤並成功舉起，第3舉直接提升至172公斤挑戰自己所保持世界紀錄，雖然試舉失敗，仍贏得全場喝采。

(中時)