洪秀柱：淡化「一中」、強化「各表」 代誌大條了！

洪秀柱（前中）20日下午到高雄出席孫文南院協會成立大會，孫文學校校長張亞中（前右）、國立由中山大學公共事務管理研究所教授汪明生（左）等人參加。（呂素麗攝）

洪秀柱20日下午到高雄出席孫文南院協會成立大會，離去時跟大家揮揮手說再見。（呂素麗攝）

洪秀柱20日在高雄對吳敦義的新政網提出看法。（呂素麗攝）

國民黨20全代會今天召開，前主席洪秀柱會後趕到高雄參加孫文南院協會成立大會，她表示，現在台灣整個社會氛圍談到「統」字就怕的要死，給人家統去不可以；她強調，淡化「一中」、強化「各表」，「代誌大條了」，「偏安的政網令人憂心」。

洪秀柱說，兩岸謀求未來的統一是憲法增修條文裡白紙黑字，但現在整個社會氛圍談到「統」字就驚的要死，就因為這樣才要想辦法爭取對我們最有利的籌碼，怎樣跟對方坐下來談對台灣最有幫助的，不能避而不談，完全不去講，不講未來的統，就是助長台獨的聲勢，對台灣沒有利，讓我們很憂慮。

有人指吳敦義是「去洪尊連（連戰）」，洪秀柱說，連吳五大願景當時唯一沒有落實的就是兩岸簽訂和平協議終結敵對關係，因此，在19全代會時提出兩岸政策綱領，「積極研討以和平協議終結兩岸敵對狀態的可能性」，對如何為台灣找出路，改善兩岸關係有完整論述。

她強調，改革不走回頭路，吳主席能清楚講出我們的路線是什麼，帶領大家重返執政，她樂觀其成；她說，有領導力的政治人物，應該帶領民意，鼓動風潮，這是一個領袖應該要做的事。

洪秀柱也批評蔡政府最近的所作所為，她說，一個國家、政治人物要以老百姓的快樂為快樂，以老百姓的憂愁為憂愁，要想辦法來解決問題，但像815大停電，政府有沒考慮老百姓在意的是什麼、憂愁、高興的是什麼？好像完全不放在心裡，「你不讓我好日子過，我也不讓你日子好過」，以致於造成到處陳抗團體那麼多，大停電、年金改革、一例一休…。

「孫文學校」是洪秀柱擔任國民黨主席時成立，由台大政治系教授張亞中出任校長，孫文南院協會今天下午在海寶大飯店舉行成立大會，洪秀柱應邀到場，回應今天全代會黨主席吳敦義的新政網，並談她的兩岸願景。

(中時)