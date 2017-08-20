白雲鬆口與日本女優戀愛進度 詹惟中斷他明年必再婚！
近年瘦身有成的藝人白雲，經歷過一段婚姻的他，日前傳出和阿布師妹、從日本來台發展的甜美女星西田惠里奈(Nana)發展中，兩人不僅被目擊在阿布的婚宴上頻頻敬酒，女方也老早就表示對他有好感，常在臉書貼照發文「倒追」，而今白雲現身錄影，終於鬆口談情事，還被一旁的「鐵口」詹惟中插花，說他明年一定會再婚！
今年46歲的藝人白雲單身多年，近來爆出桃花開，對方是小他12歲的日本女星，Nana，而女方兩年多前就曾在節目上公開表示欣賞白雲，據《蘋果》報導，今白雲現身錄《小明星大跟班》，被追問戀情進度，他鬆口表示一直有follow對方的臉書，但沒有單獨出去約會過，也表示受到前一段感情影響，如今的他很怕「戀情見光死」，且Nana也30多歲，覺得兩人到了這年紀，對感情都該謹慎點，前提是彼此相處起來要舒服，但白雲讚Nana什麼都能聊「是很大方的女生」，表示會找機會約她出來，沒壓力地互相了解一下。
同時，預言相當神準的「鐵口」詹惟中，也跳出來說白雲明年運勢轉好轉順，會很有想婚的慾望，只要無雜念、無顧忌，必定會再婚，還說白雲的對象會是個漂亮的有錢人，更揚言「如果不準，我就退出命理界」。
(中時電子報)
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