13歲視障小鐵人 墾丁認證感動全場
「加油、加油！」今在墾丁統一度假村的WonderKids小鐵人認證賽，考驗近百名小鐵人體力、耐力，挑戰自我極限，其中有個孩子在自行車項目中，起步顯得重心不穩，卻獲得最多的加油和掌聲，他是來自台中，年僅13歲的視障小朋友陳嘉峰，不但順利完賽，還感動了全場。
今日一早陳嘉峰做操伸展挑戰三鐵，先是游泳他迅速游向終點，接著挑戰自行車，他在視障陪跑員引導下上路，雖然起步時重心不穩，但沈穩的他隨即調整平衡感，向前直衝，最後的路跑關卡，他確定方向一路奔向終點，不畏困境的精神，讓他成為焦點，獲得全場的掌聲。
陳嘉峰的母親笑說，孩子雖視力不比常人，卻熱愛運動賽事，陳嘉峰至今已累積參與10場的鐵人競賽，這次在獲得一次的「挑戰成功」，母子倆都興奮不已。
活動總監黃嘉梅表示，WonderKids小鐵人認證賽注重參賽的安全性，游泳賽道設置水中及岸上救生員、路跑在無車潮的度假村內繞行2圈等，小孩與視障選手在經驗豐富的運動志工協助下，比照國際小鐵人標準，游泳200公尺，騎自行車5公里，路跑1.25公里後奔向終點。
丸鐵運動有限公司主辦的「WonderKids小鐵人認證賽」取自「玩的小孩」諧音，邀請所有愛小孩的家長們在暑假帶領孩子走出屋內，透過歡笑去面對有趣好玩的賽事。
(中時)
關鍵字：WonderKids小鐵人認證賽、視障、三鐵
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