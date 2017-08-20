拘提世大運毆警嫌犯 高雄北上問訊

涉嫌毆警的「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁（中）。（方濬哲攝）

遭毆的巡佐劉金銓說明當時狀況。（方濬哲攝）

世大運開幕場外，反年改成員至會場小巨蛋周邊抗議，與警方發生推擠衝突。北市警萬華分局漢中所巡佐劉金銓，在混亂中毆傷，被打得鼻青臉腫，警方當下先對涉嫌毆警的「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁施以保護管束，留下資料後讓其離開。

台北地檢署認為顏男已妨害公務，開出拘票要逮人；今日上午警方在高雄找到他，前往萬華分局接受偵訊釐清案情。

(中時)