溪頭妖怪嘉年華，cosplay遊行大車拚

溪頭妖怪嘉年華，群魔齊聚遊行大會師，氣氛熱烈！（ 廖志晃攝）

來自日本的伊賀流忍者，20日在溪頭妖怪村演出。（廖志晃攝）

溪頭妖怪村「山妖文化季」，即將進入最高潮階段，8月22至28日、即農曆7月初1到初7日，妖門大開，也是妖怪村年度盛事，將舉辦敬天祈福儀式、妖怪嘉年華會，並邀請全國各地專業cosplay團體，參加妖怪大遊行，歡迎大家共襄盛舉。

妖怪村長林志穎表示，今年暑假山妖文化季，每天從上午10時開始，妖怪們以熱情活力迎接貴賓，街頭藝人接續精彩表演，在清風徐來的沁涼森林中，營造歡樂氣氛，妖怪歡樂派對更帶領大家擺脫炎炎夏日的焦躁！

暑假即將進入尾聲，卻也是妖怪嘉年華壓軸登場的時刻！從8月22日到28日，妖怪村依循傳統，盛大舉辦敬天祈福儀式，妖怪嘉年華會及妖怪大遊行，以民國初年時期的傳說故事為背景，推出舞台定幕劇演出，結合妖怪大遊行，讓大家跳脫時空，共同參與行動劇場。

而為增添祭典繽紛色彩，今年廣邀全國各地專業cosplay社團參與盛事，安排佛光太鼓社演出震撼人心的太鼓，同時提供燈籠、旗幟等扮裝道具變身，陶醉在妖怪嘉年華的慶典氛圍中！

(中時)