明知被通緝還出海 婦人當場被逮

葉女不知被通緝不能搭船出海，被攔下時一臉錯愕。（呂妍庭翻攝）

海巡署因應世大運舉行，針對反恐、反滲透、諜報及各項社會危安，嚴密查緝及防堵，19日晚間10點多，海巡署第四海岸巡防總隊東石安檢所副所長中尉藍翔正利用安資系統審核該所將搭乘娛樂漁業漁船乘客名單時，發現1名葉姓女子遭通緝，將在20日搭船出港，經第五巡防區召集人熊同中指示，今上午專案人員在東石漁港周邊完成部署，等一見葉女現身，立刻上前將人逮捕。

葉女聲稱，以前年輕不懂事，受人唆使擔任直銷公司人頭董事長，後因債務糾紛，被依銀行法判刑，但因自身體弱多病，有糖尿病、高血壓、背痛等問題，故遲遲不敢入監服刑，對所犯情事，她感到相當後悔，目前葉女已被移送台中地檢署偵辦。

(中時)