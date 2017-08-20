世界最美! 莫斯科地下 竟深藏奢華宮殿

Prospekt Mira地鐵站。(達志影像)

莫斯科地鐵站，宛如一座藝術宮殿。(達志影像)

外觀豔麗恢宏、內部總是一派金碧輝煌，俄羅斯的宮殿建築名聞遐邇，成了來到這北方國度的旅人們必經之地，身處其中感受昔日貴族們的豪奢氣氛。不過這樣的氛圍，不僅存在於地上，在地面下40~80公尺處，還藏著多個「地下宮殿」。

氣派程度不輸陣，藏在地底下的一座座小型宮殿，其實是莫斯科引以為豪的地鐵站，每個站造型各不相同，但一樣華麗氣派。身臨其中，宛如置身於宮殿，各種精美的大理石雕像、浮雕，典雅的吊燈與玻璃拼花、一幅幅的壁畫妝點著大廳明明是要去地鐵的路上，卻好像在逛藝術博物館似的。

革命廣場站。(達志影像)

馬雅科夫斯基站。(達志影像)

近200個地鐵站，你絕對找不到兩個相同的，名人、政治、歷史，每個站都有一個主題，充分突顯民族特色，當中最有名氣的，就屬「馬雅可夫斯基」站，該站為了紀念蘇聯革命詩人馬雅可夫斯基而設計，是最美麗的地鐵站之一，也是二次世界大戰前史達林式建築最出色的典範。

精雕細琢的壁飾，讓莫斯科地鐵的內部令人嘆為觀止，若要說地上的宮殿是貴族所擁有，那麼這些地鐵站，就是平民所屬的地下宮殿。

(中時電子報)