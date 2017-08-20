世大運》 墨西哥女將赫南德茲1公尺跳板奪金

台北世大運首面金牌20日出爐，由墨西哥選手赫南德茲（Dolores Hernandez）以278.70，在女子1公尺跳板決賽中獲得金牌。

台北世大運首面金牌20日出爐，由墨西哥選手赫南德茲（Dolores Hernandez）（中）以278.70分，在女子1公尺跳板決賽中獲得金牌，北韓選手Choe Un Gyong（左）獲銀牌，德國的史托辛斯基（Louisa Hannah Stawczynski）（右）以268.15分拿下銅牌。（黃世麒攝）

台北世大運首面金牌20日出爐，由墨西哥選手赫南德茲（Dolores Hernandez）以278.70，在女子1公尺跳板決賽中獲得金牌。

北韓選手Choe Un Gyong獲銀牌，德國的史托辛斯基（Louisa Hannah Stawczynski）以268.15分拿下銅牌。

(中時)