輕颱天鴿生成 嘉義縣府提醒做好防颱準備

依據中央氣象局預報訊息，目前輕度颱風天鴿已形成，預估21日和22日是最接近台灣的期間，恐對台灣附近海面及陸上構成威脅，嘉義縣政府農業處籲請農漁民及作業船隻，隨時注意最新天氣預報資訊並嚴加戒備，提早因應並做好防颱準備。

(中時)