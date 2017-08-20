太平雲梯遊客中心啟用，帶動茶區遊程及商機

全國最長、海拔最高的景觀吊橋太平雲梯，將於九月通行。（嘉義縣政府提供）

太平雲梯遊客中心今天啟用，大批遊客湧入先遊為快。（廖素慧攝）

徐坤山從桃園來太平開餐飲咖啡店。（廖素慧攝）

太平雲梯遊客中心今天揭牌啟用，提供周邊風景區觀光服務，阿里山國家風景區管理處結合太平、碧湖、太興及龍眼村等4村的特色景點，規畫茶區生活體驗遊程。

全國最長有281公尺、海拔最高約1000公尺的太平雲梯即將開通，因應遊客湧入，遊客中心提供73個機車位、127個小客車位、7個中巴車位，2樓有簡餐、農特產品展售，假日上午10時、下午2時各有1梯次「慢遊太平」的老街導覽服務。

阿管處結合太平、碧湖、太興及龍眼村等4村的特色景點，規畫太平社區植物染、龍眼社區茶席、碧湖社區觀光茶園及咖啡莊園手烘咖啡、太興社區茶及野溪生活等體驗遊程。

阿管處副處長莊靜真表示，太平雲梯將於9月23日開放營運，遊客須網路預購票券，每日限制約2000名遊客登梯，半小時1梯次，每梯次30分鐘、130至150人。

太平雲梯帶動商機，已掀起餐飲民宿業者搶進，徐坤山就從桃園來開餐飲咖啡店，他說，喜歡太平山區的氣候宜人，期待雲梯帶來人潮錢潮。

(中時)