日本選手丟世大運紀念表 台灣警方尋回

世大運賽事已陸續在各個競賽場館開賽，8月19日下午3時許，一名日本隊男子排球選手於林口團體賽專車月台下車後，即向選手村安檢點警察人員表示，其所配戴的一只印有2017世大運標誌的黑色手錶，可能遺落於競賽場館內，詢問服務員警可否協助尋回？

外事警員謝淳瑄在詳細詢問日本選手遺落手表的具體地點，日本選手說是遺落在台大體育排球場旁的桌子上。保安大隊小隊長古仁祥、警員王振宗等人主動聯繫台大體育館工作人員協尋，在當日就接到場館人員通知手表已尋獲的消息。

謝淳瑄轉知日本選手，日本選手向在場協助的員警頻頻道謝，稱讚台灣的警察是他看過最好、最有效率的警察，感謝警方的積極協助。

(旺報)