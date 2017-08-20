傳英女王無意讓查理斯攝政

外傳英國女王伊麗莎白二世將於4年後、年屆95歲時，擬讓王儲查理斯成為攝政王。不過，《周日泰晤士報》20日引述3名不同的皇室高級人員消息指稱，不論白金漢宮或克拉倫斯宮都未有準備攝政的計畫。

消息人士說，英國女王伊麗莎白二世21歲時，曾誓言有生之年絕不會宣布退位，「英國女王一直希望為人民服務，除非她真的因健康理由未能履行職責。」

保守黨議員羅辛德爾19日表示，英國女王的地位非常重要，尤其英國即將脫歐，國家需要君主與愛爾蘭等各國商定新的協議，不能群龍無首。

根據英國1937年的《攝政法案》，君主未能履行職責時可將權限交予繼任者。

(中時)