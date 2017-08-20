返1軍首打席就開轟 許基宏「強棒」歸隊

中信兄弟許基宏在2軍待4個月後今重返1軍，首戰就恢復強打本色轟出全壘打。(本報系資料照)

下放2軍4個月的中信兄弟許基宏，靠著在2軍漸找回球感，終在今(20日)重返1軍，且排上對富邦悍將之戰先發，守三壘擔任，打第7棒，結果3局上首打席就轟出陽春炮。

中信美籍教練史耐德表示，因為林智勝受傷，目前需要1位可以守一、三壘的人替補，許基宏在2軍表現穩，就把他升上1軍。

許基宏上次1軍出賽是4月14日，後因打擊狀況不佳被下放2軍，一待就是4個月，由於18日在2軍轟出單場「3響炮」，連續5場有安打，平均打擊率超過3成，終在今重返1軍。

前兩個球季都擊出10支以上全壘打、打擊率超過3成的許基宏，今重返1軍首戰就發揮原來打擊火力，3局上首打席轟出中外野大號全壘打，為中信兄弟攻下第1分。

(中時電子報)