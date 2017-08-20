改變高雄！劉世芳邀專家學者腦力激盪 聚焦捷運黃線、競爭力

「Y TALK速度改變生活 黃線改變高雄」是立委劉世芳傾聽民眾需求、整合專家學者建議所推出的系列座談，繼日前啟動首場《城市轉型再生》，昨登場是第2場《點燃經濟火種》，藉捷運黃線帶動在地產業鏈，促進軌道經濟在地化。（劉宥廷攝）

立法委員劉世芳20日舉行「Y TALK速度改變生活 黃線改變高雄」系列之《點燃經濟火種》座談會，邀集各領域專家學者腦力激盪，從捷運黃線討論到強化城市競爭力，會後和與會者玩自拍，展現高雄活力新希望。（劉宥廷攝）

立法委員劉世芳20日舉行「Y TALK速度改變生活 黃線改變高雄」系列之《點燃經濟火種》座談，邀集各領域專家學者腦力激盪，從捷運黃線討論到強化城市競爭力；劉表示，軌道經濟須切合民眾需求，創造新產業、新工作，維持城市活力與競爭力，帶領高雄走向下一個榮景。

「Y TALK速度改變生活 黃線改變高雄」是立委劉世芳傾聽民眾需求、整合專家學者建議所推出的系列座談，繼日前啟動首場《城市轉型再生》，盼透過前瞻基礎建設翻轉台灣城鄉差距，打破現在的南北不平衡外，今在中山大學社科院登場第2場《點燃經濟火種》，藉捷運黃線帶動在地產業鏈，促進軌道經濟在地化。

劉世芳說，經營效率僅是發展軌道經濟的基本功，運用智慧科技來找出原有商業模式的不足，勇於嘗試、創新很重要；捷運從興建到營運，相關的產業鏈包含材料、人才重視在地化，可同時提升當地經濟，促進城市發展。她強調，立法院周一進入前瞻基礎預算審查，將力爭取黃線預算，促進高雄軌道經濟發展。

捷運局長吳義隆指出，捷運黃線規劃經過人口密集區，補足高捷運量不足的遺憾，就如同北捷自板南線開通後，運輸量才逐年上升；另捷運黃線透過軌道串連周邊產業經濟，形成新的產業鏈帶。

高捷公司董事長郝建生表示，交通建設應要以「先給後要」，打破以往對城市建設發展的迷思，有方便且發達的交通路網，才能提高民眾搭乘大眾交通運輸的意願。中山大社科院長張其祿認為，交通建設不應該以賠錢作為前提來阻礙城市發展，如果要先有搭乘量才來蓋，一切都太慢了，應以供給來引導需求。

高應大財稅所長柯伯昇表示，傳統的成本效益評估不能完全展現軌道建設的實際效益，應考量軌道建設帶來的附加效應，藉此達到損益平衡，同時切合民眾對於大眾運輸的需求。正修科大土木空間資訊系教授柯武德曾參與東京地鐵建設，透過實務經驗分享公、私營電鐵結合，配合場站開發，創造東京便捷的交通路網，期許未來黃線發展朝此目標前進。

(中時)