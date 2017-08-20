吳敦義就任藍主席 國台辦： 願在92共識基礎加強對話

國民黨主席吳敦義20日正式就職，對於吳敦義在就職談話的兩岸關係表述，國台辦20日傍晚回應，願與國民黨在堅持體現一個中國原則的九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，保持溝通、加強對話，共同維護兩岸關係和平發展。

國台辦發言人安峰山表示，2005年，國共兩黨達成兩岸和平發展五項共同願景，確立了雙方堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，並在此基礎上加強兩黨交流互動，推進兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，取得了豐碩成果。

安峰山表示，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，我們願與國民黨在堅持體現一個中國原則的九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，保持溝通、加強對話，共同維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定。

(旺報)