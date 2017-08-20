6部文康車回娘家 長輩最愛

高雄文康車帶來有趣活動，深受許多長輩的喜愛。（呂素麗攝）

高雄市長青中心有6輛文康休閒巡迴服務車在全市38區跑透透，將福利資源主動帶進社區角落，讓長輩在熟悉的社區內快樂生活，非常受到長輩的善愛；20日6輛文康車攜手「回娘家」，鐵漢車隊設計關卡讓長輩們尬車闖關，總動員歡慶長青中心20周年。

6輛文康車集合於長青中心1樓門口，宛如變形金剛般展開車體，展現出車內部的電視、電線、宣導海報、咖啡壺、延長線及桌椅等配備，現場長輩們近距離欣賞文康車，也挑戰各文康車關卡。

如丟丟樂考驗長輩投擲臂力、彈珠檯考驗手腕靈活度、吹乒乓球趣味性高、桌上保齡球讓長輩健身、歌唱關卡讓長輩高歌、電流急急棒測試長輩手眼協調，個個玩闖關遊戲，熱鬧無比。

社會局長姚雨靜表示，第1輛文康車從2006年開跑服務以來，一直深受長輩喜愛，目前全市已有6輛文康車在大高雄走透透，服務足跡遍及杉林大愛園區、那瑪夏、桃源等偏遠地區，數量居全國之冠。

(中時)