世大運》安全縱深不到50米 煙霧彈才會突圍
受到陳抗影響，臺北世大運開幕典禮差點開天窗，關鍵就是一顆丟到運動員進場路線的煙霧彈。儘管台北市政府強調管制線自始至終都有守住，沒讓陳抗團體「突破」接觸到選手，但安全縱深不到50公尺，才會讓煙霧彈突圍。
因應開幕典禮，台北田徑場西邊從復興北路就開始管制車輛，但民眾仍可通行，只有從田徑場園區的西側入口開始管制人員，必須有門票或通行證才能進入，警方就是將管制線拉在這道門口。
市府強調，在敦化北路入口處的這條管制線，始終沒有讓陳抗團體突破，問題是造成選手畏懼的高音汽笛與煙霧彈雖是管制物品，在管制區外卻無法控管，以敦化北路入口到運動員入場動線（小巨蛋南側門至台北田徑場）的距離不到50公尺，縱深不足，被煙霧彈突圍並不意外。
煙霧彈雖然延誤了開幕典禮，終究不是真正有殺傷力的物品，萬一是手榴彈、汽油彈等爆裂物呢，後果將不堪設想。
以里約奧運開幕式為例，巴士開到馬拉卡納體育場旁的馬路，讓各國選手下車入場，該條馬路進行了徹底的人車管制，馬路與球場另一側的人行道之間，甚至有架設鐵絲網。對比台北田徑場，類似活動或許得將人員管制線擴大至敦化國小這一側的人行道，才有足夠的縱身來落實維安，避免狀況再次發生。
(中時電子報)
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