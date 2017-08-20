印度火車出軌造成23人死亡 初步調查：員工疏忽所致

印度北方邦19日晚發生火車出軌事故，截至20日中午，該事故已造成23人死亡，超過70人受傷。據《印度時報》20日報導稱，經初步調查，事故原因徥 鐵道員工疏忽所致。

這列共14節車廂的火車是從印度東部奧里薩邦普瑞市開往北部聖城哈里多瓦，事發地點位於新德里以東約100公里處，有6節出軌。《印度時報》援引一位印度鐵道部高級官員的分析表示，養路工作失誤可能是事故直接原因，因為事發當時印度北方鐵路局一名資深工程師正在現場。

該官員拙，當時這列火車的時速約106公里，而一般鐵軌保養地段的時速應限制在10公里至15公里以內，火車司機也應獲得必要的信號指示。

(中時)