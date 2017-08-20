世大運》衛冕軍兩樣情 日本扣倒俄羅斯

日本隊今在世大運派出青島凌也先發，主投3局無失分。(圖/截自日本武士隊官網)

同樣世大運棒球項目衛冕軍，中華隊與日本兩樣情，中華隊以再見失誤爆冷輸給法國，日本則在新莊棒球場面對俄羅斯，全隊狂敲18支安打，攻下19分，提前5局扣倒對手。

上屆光州世大運，中華隊與日本隊並列棒球項目金牌，本屆都尋求衛冕，不過中華隊首戰就輸球，接下來對上捷克與韓國，需全力搶勝。

而日本隊今首戰面對俄羅斯，首局就趁著安打加上對方失誤，在無人出局時攻佔滿壘，擔任第4棒的楠本泰史適時擊出安打，率日本隊先馳得點，雖然首局俄羅斯也曾攻佔得點圈，不過沒有攻下分數相當可惜。

日本隊次局繼續展開攻勢，局局打下分數，前5局狂打19分，加上先發投手青島凌也也逐漸穩定，主投3局無失分，接替的伊藤降司與松本航也都順利封鎖，以19比0輕取俄羅斯，拿下首勝。

(中時電子報)