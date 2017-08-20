世大運》跆拳道品勢再添一牌 陳建銓奪銅自責淚灑會場

陳建銓自責不夠好，當場淚灑會場。(蔡依珍攝)

陳建銓自責不夠好，當場淚灑會場。(蔡依珍攝)

陳建銓以第四名順利摘下銅牌，為中華隊添本屆第二面牌。(蔡依珍攝)

陳建銓以第四名順利摘下銅牌，為中華隊添本屆第二面牌。(蔡依珍攝)

陳建銓以第四名順利摘下銅牌，為中華隊添本屆第二面牌。(蔡依珍攝)

陳建銓以第四名順利摘下銅牌，為中華隊添本屆第二面牌。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢再添一牌！以第三名佳績挺進8強賽的跆拳道品勢男單陳建銓，一下場就自責不夠好，當場淚灑會場，坦言看到女單摘銀，也想為中華隊再添牌，沒想到讓自己壓力過大、表現失常，在公認品勢前踢側踢沒有做好、自由品勢轉身踢擊也不如練習時表現，一度難過無法言語，但最後仍以第四名順利摘下銅牌。

(中時)