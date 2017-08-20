熱到50度怎麼辦？ 科威特豪氣抗暑

科威特壯觀的帷幕大樓也凸顯耗能問題。(美聯社 資料照片)

根據報導，今年七月是全球有史以來陸上氣溫最高的月份，中東地區首當其衝，科威特夏天動輒50度，去年更以54度刷下新記錄。當地人又該如何抗暑呢?很簡單，就是開冷氣啊!

除了熱，科威特也是盛產石油的國家，目前居住該國的人口超過七成都是來自於埃及印度等國的外籍移工，居人口少數的本國公民受惠於國家優厚補貼下的便宜電價，他們大可以在如此炎熱的氣候中舒服的在家中或購物商場中吹冷氣，苦的就是由如煉獄般高溫下裝冷氣的外籍移工了。

根據英國衛報報導，科威特雖然有法律規定嚴禁中午到下午四點在戶外工作，但是所有需要冒著酷暑的辛苦工作都是業主透過外包給移工，而這些移工為了保住飯碗也不得不以全副抗暑設備在危險等級的氣溫下工作。

受惠於石油帶來的財富，科威特也大興土木，摒棄傳統卻能適應當地高溫的磚造房屋，反而一窩蜂蓋起需要大量空調維持舒適室內溫度的帷幕大樓。同樣浪費資源的是水，政府透過大量補貼竟然能在缺水的沙漠地區保持低廉水價，而科威特99%的自來水都來自於極為耗能的海水淡化。

但是這一切都是需要代價，報導中表示，到2030年，光是應付發電與海水淡化不斷成長的需求，就要消耗科威特3成石油產量，無論是從溫室效應還是有限石油資源來看，目前科威特極度耗能的舒適生活方式是不可持續的，但是由奢入儉難，科威特還是難逃資源詛咒的制約。

(中時電子報)