全國高中數學競賽 雄中是大贏家
第19屆全國高中數學競賽（TRML）成績今日揭曉，今年總計244支隊伍、4100人進行北中南三地連線大PK，一起拚數學金頭腦，經過一天半激戰及精彩刺激的同分賽後，高雄師大附中2年級林庭風以最短時間算出正確解答勝出，勇奪個人賽金牌，臺南一中、高雄中學、明道中學3校4隊拿下全國金牌獎，高雄中學則是最大贏家。
板橋高中畢業的陳彥守在台北區中脫穎而出，可惜最後在連線大PK中落敗，陳彥守賽後表示，有認真在算，但還是太緊張。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。