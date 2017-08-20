全國高中數學競賽 雄中是大贏家

陳彥守在計時人員等眾目睽睽下「算數學」。（方濬哲攝）

最後十三強中唯一的女生來自武陵高中。（方濬哲攝）

高中數學競賽滿場的參賽者。（方濬哲攝）

第19屆全國高中數學競賽（TRML）成績今日揭曉，今年總計244支隊伍、4100人進行北中南三地連線大PK，一起拚數學金頭腦，經過一天半激戰及精彩刺激的同分賽後，高雄師大附中2年級林庭風以最短時間算出正確解答勝出，勇奪個人賽金牌，臺南一中、高雄中學、明道中學3校4隊拿下全國金牌獎，高雄中學則是最大贏家。

板橋高中畢業的陳彥守在台北區中脫穎而出，可惜最後在連線大PK中落敗，陳彥守賽後表示，有認真在算，但還是太緊張。

(中時)