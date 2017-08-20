電腦發現異常 劍湖山世界G5停駛

雲林縣古坑鄉劍湖山遊樂世界「飛天潛艇G5」設施下午3點40分許，控制電腦顯示上昇區出現「佔據」異常，安全系統啟動停止台車前進，園方將乘客安全疏散下車，但經仔細檢查，並未發現軌道有被放置異物，5:10再度對外開放。

園方指出，台車停在較為平坦軌道上，當時車上有14位遊客，第一時間被服務人員指引從工作梯安全離開，沒有人受傷。事件發生後，技術單位立即進行檢查試車，5:10正常對外開放，但因5:20停止設施運轉，為彌補遊客，多延長開放半小時。

(中時)